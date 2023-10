Luxemburg: Police sucht nach Zeugen eines Motorraddiebstahls

Zwei Diebe haben am gestrigen Abend in einer Merscher Werkstatt zugeschlagen und Motorräder entwendet.

Die Police Grand-Ducale bittet über einen Zeugenaufruf um Mithilfe: Am gestrigen Montagabend, zwischen 20.50 und 21.15 Uhr, haben sich Unbekannte in der Allée John W. Léonard in Mersch Zutritt zu einer Autowerkstatt verschafft und dabei zwei Motorräder gestohlen und mehrere andere Fahrzeuge beschädigt, so die Polizei in einer Mitteilung.