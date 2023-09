Luxemburg: Polizei meldet 20 Einbrüche in drei Tagen

Die dieswöchige Einbruchsserie geht weiter: am gestrigen Donnerstag sind der Polizei insgesamt fünf Einbrüche gemeldet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung vom heutigen Freitagmorgen hervor. Zählt man alle bisherigen Meldungen, sind es insgesamt 20 Vorfälle in dieser Woche. Den Schock eines Einbruchs müssen gerade in der Sommer- und Urlaubszeit viele Menschen verkraften.