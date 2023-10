Luxemburg: Polizei rückt 40 Mal wegen Störungen und Streits aus

Die meisten Fälle ließen sich schnell klären. Vincent Lescaut / Symbolbild

Die vergangene Nacht ist für die großherzogliche Polizei im gesamten Land ereignisreich gewesen. Zwischen halb zehn Uhr abends und sechs Uhr am Sonntagmorgen mussten die Beamten in rund 40 Fällen ausrücken. Die Ursache: Nachtlärm, Streitereien oder anderweitige Störungen, wie die Polizei in einem Pressebericht meldet.

Im Großteil der Fälle waren es private Feiern oder die laute Musik von Veranstaltern, die zum Zankapfel wurden, wobei sich die Lärm-Verursacher meistens auch einsichtig zeigten oder sogar keine Ruhestörung mehr vorlag, als die Beamten eintrafen.

In Bartringen kam es laut Bericht im Zuge eines Festes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, die sich in der Folge zu einer Schlägerei entwickelte. Eine der Personen musste in der Folge aufgrund einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Betrunkener landet in Ausnüchterungszelle statt Bett

Auch in Clausen wurde eine Person leicht verletzt von der Polizei aufgefunden, nachdem dieser gegen 3 Uhr eine Schlägerei gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort war von weiteren Streitparteien nichts mehr zu sehen, jedoch ein unbeteiligter, betrunkener Mann, der sich unvermittelt in die Polizeiarbeit einmischte.

Durch ständige Fragereien unterbrach er die Arbeit der Polizei und belästigte zudem Passanten. Die Beamten wiesen ihn in der Folge an, damit aufzuhören, und erteilten ihm einen Platzverweis, jedoch erfolglos. Stattdessen hatte der Mann die Idee, die Polizei nach Ihren Taxi-Diensten zu fragen und soll laut Polizeibericht verlangt haben, «ihn nach Hause zu chauffieren». In der Tat durfte der Betrunkene auch im Polizeiauto Platz nehmen, wurde allerdings in die Ausnüchterungszelle gebracht.

