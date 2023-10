Zeugenaufruf: Luxemburger Polizei sucht diesen Taschen-Dieb

Die Police Grand-Ducale bittet die Bevölkerung im Zusammenhang mit einem Diebstahl in der Rue de la Boucherie in Luxemburg-Stadt um Hilfe. Am 12. Juli sei gegen 1 Uhr eine Handtasche auf der Terrasse eines Lokals gestohlen worden. «Es wurde nachträglich mehrmals mit einer Kreditkarte aus der gestohlenen Handtasche bezahlt», berichtet die Polizei am Montagnachmittag.