Luxemburg : Polizei stellt Mehrfach-Einbrecher im Bahnhofsviertel

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Einbrechers an.

Donnerstagnacht ist der Polizei ein Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses am Boulevard de la Pétrusse im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet worden. Ersten Informationen nach habe der mutmaßliche Täter mehrere Gegenstände entwendet, bevor er von den Bewohnern überrascht worden sei.

«Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen vor Ort stellen», erklärt die Police Grand-Ducale in ihrer Mitteilung. Demnach seien die gestohlenen Gegenstände den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben worden. Der Verdächtige konnte laut Beamten im Laufe der Ermittlungen mit weiteren Einbrüchen in ein Haus und ein Fahrzeug in Verbindung gebracht werden.