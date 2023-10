Luxemburg: Polizei sucht nach flüchtigem Autodieb im Norden

In der Nacht auf den heutigen Freitag sind im Norden des Großherzogtums insgesamt vier Fahrzeuge gestohlen worden, wie die Polizei am Freitagmorgen per Pressemitteilung bekannt gibt. Im Zuge der Fahndung entdeckte die Polizei ein verdächtiges Fahrzeug.

Der Verdächtige flüchtete und setzte dabei das Auto in ein Feld in Cruchten. Danach soll er die Flucht zu Fuß weitergeführt haben und in einem Waldstück verschwunden sein. Aktuell dauert die Fahndung noch an.