Luxemburg: Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Am heutigen Montag waren in Diekirch eine Fußgängerin und ein Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt. Wie die Polizei am Montagnachmittag schreibt, habe sich der Verkehrsunfall gegen 8 Uhr in der Rue Clairefontaine ereignet. «Der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, erfasste eine Fußgängerin und kam anschließend in einem Graben zum Stehen», so die Police Grand-Ducale.