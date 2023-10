Luxemburg: Potenzielle Koalitionäre treten in «soziale» Verhandlungsphase ein

Am Montag werden bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CSV und DP soziale Fragen im Mittelpunkt stehen. Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern werden am Vormittag in Senningen zusammenkommen, um den politischen Delegationen um Luc Frieden (CSV), dem wahrscheinlichen zukünftigen Premierminister, ihre Standpunkte darzulegen. «Wir werden uns dabei auf unsere Forderungen aus dem Wahlkampf stützen», erklärt OGBL-Vorsitzende Nora Back, die gegen 9.30 Uhr erwartet wird.