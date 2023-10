Luxemburg: Preissprünge bei Süßem machen Halloween-Fans sauer

Es könnte sein, dass bei den kleinen Hexen, Geistern und Skeletten, die am Abend des 31. Oktober an die Türen klopfen, diesmal ein paar Bonbons weniger im Korb landen. Denn wie alle Lebensmittel sind hierzulande auch die Preise für Süßigkeiten in den vergangenen Monaten gestiegen. Und zwar besonders stark: plus 13,8 Prozent beträgt der Preissprung für die zuckrigen Leckereien, plus 8,9 Prozent für Lebensmittel allgemein.