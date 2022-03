Programm der Gemeinden : Luxemburg putzt sich für die Tour de France heraus

WILTZ – Am kommenden Montag und Dienstag führt die Tour de France durch das Großherzogtum. Die Kommunen haben einiges für das riesige Event geplant.

In 190 Länder wird die Tour de France 2017 übertragen. 190 Länder, denen sich Luxemburg von seiner besten Seite zeigen will. Am kommenden Montag und Dienstag durchqueren die bekanntesten Radfahrer der Welt auf der 3. und 4. Etappe das Großherzogtum. «Die Tour de France hat eine große Tradition in Luxemburg. Wir sind natürlich sehr stolz über die zwei Etappen», sagte Sportminister Romain Schneider auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Wiltz.