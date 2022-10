Luxemburg qualifiziert sich für das Achtelfinale der Team-Weltmeisterschaft

Das Großherzogtum Luxemburg erreichte am Montag bei den Team-Weltmeisterschaften in Chengdu (China) das Achtelfinale. Angeführt von einer sehr starken Ni Xia Lian besiegten die Luxemburgerinnen (19. Platz der Weltrangliste) in ihrem letzten Gruppenspiel am Montag Thailand (20. Platz). Die 59-Jährige, die im Einzel auf Platz 41 der Weltrangliste steht, gewann (3:1 und 3:2) ihre beiden Spiele gegen die Thailänderinnen Jinnipa Sawettabut (27.) und Orawan Paranang (118.). Letztere hatte zuvor bereits gegen Sarah De Nutte (74.) in drei Sätzen (3:0) verloren, während Tessa Gonderinger (299.) im dritten Spiel gegen Wanwisa Aueawiriyayothin (371.) mit 1:3 unterlag.

Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel (3:1) sicherte sich das Großherzogtum einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe und damit die Teilnahme am Achtelfinale, das am Mittwoch beginnt. Die Mannschaft von Ni Xia Lian hatte am Freitag einen großen Coup gelandet, als sie Südkorea, die viertgrößte Nation der Welt, mit 3:1 besiegte. Nach einer 0:3-Niederlage am Samstag gegen Singapur, die neuntgrößte Nation der Welt, gewann Luxemburg am Sonntag mit 3:0 gegen den Iran (49.).