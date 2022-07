Corona-Pandemie : Luxemburg rät Risikogruppen zur vierten Impfung

LUXEMBURG – Die Regierung hat am heutigen Freitag eine vierte Impfdosis der Corona-Impfstoffe für Menschen über 70 Jahre und Risikopersonen empfohlen.

Die Zahl der Covid-Infektionen in den letzten Wochen ist sowohl im Großherzogtum als auch im Rest von Europa wieder stark angestiegen. Angesichts der derzeit kursierenden siebten Welle , erwartet die WHO einen komplizierten Sommer. Die Lage in den Krankenhäusern sei zwar stabil, dennoch besteht vor allem für Ältere oder Menschen mit geschwächten Immunsystem ein erhöhtes Risiko an einen schweren Verlauf der Corona-Infektion zu erkranken.

Personen, die unter die Voraussetzungen für die vierte Impfdosis fallen, erhalten eine Einladung per Post. In dem Brief stehen alle relevanten Informationen, um einen Termin im Impfzentrum Victor Hugo vereinbaren zu können. Speziell aus diesem Grund, öffnet das Impfzentrum Victor Hugo in dem Zeitraum zwischen dem 12. und 30. Juli wieder seine Pforten, um Impfwilligen zum ersehnten Nadelstich zu verhelfen. Alternativ kann man sich seinen Pieks auch an Bord des Impfbus, beim Hausarzt oder in einer Apotheke abholen. Weitere Einzelheiten dazu, erhalten Sie unter impfen.lu oder unter der Rufnummer 247-65533.