Corona : Luxemburg rät von Reisen nach China ab

Genaue Daten zu den Infektionszahlen in China gibt es inzwischen nicht mehr.

Nach Deutschland hat auch das Großherzogtum entschieden, von Reisen nach China abzuraten. Am Samstag erklärte das Außenministerium in einer Mitteilung: «Luxemburg schließt sich dem deutschen Reisehinweis an und rät von derzeit nicht unbedingt notwendigen Reisen nach China ab».