Luxemburg: Regierung schickt versehentlich Briefe an Verstorbene

«Das ist eine unnötige und schmerzhafte Zusatzerfahrung für Hinterbliebene, die nach dem Tod eines geliebten Menschen bereits durch zahlreiche Verwaltungsverfahren belastet sind», bedauert Graas. In einer parlamentarischen Anfrage leistet Ministerin Paulette Lenert (LSAP) im Namen ihrer Behörde Abbitte und räumte am vergangenen Mittwoch «bedauerliche Missgeschicke» ein.

Als Begründung dafür gibt die scheidende Ministerin an, dass es sich bei den betroffenen Briefen «wahrscheinlich» um Sendungen handelt, die von Testprogrammen verschickt wurden. Wenn diese auf dem Nationalen Register natürlicher Personen (RNPP) aufbauen, sei dieses nicht immer auf dem neuesten Stand, beklagt sie – ohne es explizit zu sagen. Darüber hinaus erfolge «der Versand von Einladungen automatisch und in der Regel einen Monat vor einem Termin (…) Dies kann dazu führen, dass eine Person, die in dem betreffenden Monat verstorben ist, den Brief noch erhält».