Innerhalb einer Woche : Luxemburg registriert acht weitere Fälle von Affenpocken

Der Ausbruch der Affenpocken hält Europa weiterhin in Atem. Auch in Luxemburg schreitet das Virus voran. Laut dem vom Gesundheitsminister veröffentlichten Wochenbericht, wurden im Zeitraum vom 27. Juli bis zum 3. August in Luxemburg acht neue Fälle von Affenpocken in Luxemburg registriert. Damit hat sich die Anzahl der an Affenpocken erkrankten Menschen im Großherzogtum auf 31 erhöht.