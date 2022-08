Innerhalb eines Tages : Luxemburg registriert vier neue Affenpocken-Fälle

In Luxemburg gibt es inzwischen 46 registrierte Affenpocken-Fälle – vier Fällen kamen in nur 24 Stunden dazu, wie aus den Zahlen hervorgeht, Gesundheitsministerin Paulette Lenert und Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz veröffentlicht haben. Dennoch «scheint die Situation unter Kontrolle zu sein», so Paulette Lenert. Kein Fall musste nach ihren Angaben ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dem Kleinkind, das sich angesteckt hat, «geht es gut», so Lenert. Alle erwachsenen Personen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, seien männlich, hieß es.