Spiele der kleinen Staaten von Europa: Luxemburg reist mit reduziertem Kader nach Malta

Im Vorfeld der 19. Spiele der kleinen Staaten von Europa – die vom 29. Mai bis 3. Juni in Malta – stattfinden werden, hat Luxemburg seine Delegation vorgestellt. 130 Sportlerinnen und Sportler werden das Großherzogtum vertreten, zehn weniger als bei den letzten Spielen, 2019 in Montenegro. In zehn Sportarten werden sich die Athleten aus neun kleinen europäischen Ländern und Staaten beweisen müssen, darunter Leichtathletik, Basketball, Judo, Schwimmen, Rugby, Squash, Tennis, Tischtennis, Schießen und Segeln.