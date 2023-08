Luxemburg: Rümelinger Steinbruch verursacht Erdbebenmeldung

1 / 4 Die App hat ein Erdbeben in Belval angezeigt. . Ursächlich war wohl der Steinbruch in Rümelingen. . 2015 09 25, Rumelange, point de vue panoramique de la carrière en activité et des zones en renaturation, EUROPEAN MINERALS DAY - Cérémonie officielle d’ouverture, Photo Fabrizio Pizzolante .

Ein kleiner Schreck am Morgen: Die Erdbeben-App «Séiseme» warnt Leser Christophe Perin am Mittwoch vor einem Beben. Gegen 9.42 Uhr soll in Esch/Belval die Erde mit der Stärke 2,8 nicht weit von der Uni entfernt gezittert haben. Trotz detaillierter Daten auf seinem Smartphone ist Christophe irritiert, er selbst hat nämlich nichts gespürt. «Ich wollte Sie vorsichtshalber warnen, weil es in dieser Region so selten ist», wendet er sich an L'essentiel.

Weder Polizei und Rettungsdienste haben ein Erdbeben im Großherzogtum oder umliegenden Regionen gemeldet, doch das Europäische Zentrum für Geodynamik und Seismologie (ECGS) in Walferdingen bestätigt, dass ein Ereignis registriert wurde. «Es handelt sich um eine Steinbruchsprengung», klärt Adrien Oth, wissenschaftlicher Leiter des ECGS aus.

«Gemessen» ist nicht gleich «gefühlt»

Daten zeigten, dass der wahrscheinlichste Ursprungsort in der Nähe des Steinbruchs von Rümelingen liegt. Die genaue Tiefe sei nicht zu ermitteln, so der Geophysiker, höchstwahrscheinlich habe es sich um ein oberflächliches Ereignis gehandelt. Eine Messstation in der Nähe habe den größten Ausschlag gezeigt, mit zunehmender Entfernung werde dieser aber schnell kleiner. In der Regel seien Steinbruchsprengungen nicht nur eine Explosion, sondern mehrere kleine. «Da es in Luxemburg und in den Nachbarländern viele Steinbrüche gibt, kommt das häufiger vor.»

«Abgesehen davon registrieren wir auf luxemburgischem Gebiet von Zeit zu Zeit kleine natürliche Erdbeben», sagt Adrien Oth, wichtig sei aber, zwischen «gemessen» und «gefühlt» zu unterscheiden. «Wir zeichnen in Luxemburg mit unseren hochempfindlichen Instrumenten fast täglich Signale von Erdbeben aus der ganzen Welt auf, aber im Großherzogtum werden nur sehr wenige Beben wahrgenommen, da wir uns in einer Region mit geringer seismischer Aktivität befinden», so der Experte.