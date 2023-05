Krieg: Luxemburg rüstet sich für die Ankunft sudanesischer Flüchtlinge

Im Sudan ist ein Ende der Kämpfe nicht in Sicht. Bereits jetzt sind mehr als 100.000 Menschen aus dem Land geflohen. Weiter entfernt als der Krieg in der Ukraine, aber in vielerlei Hinsicht ebenso dramatisch, hat der bewaffnete Konflikt zwischen zwei Generälen im Sudan in Europa bisher keine große Betroffenheit ausgelöst. Nach Angaben des Außenministeriums sind keine luxemburgischen Staatsangehörigen betroffen.