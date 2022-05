Reporter ohne Grenzen : Luxemburg rutscht in der Rangliste der Pressefreiheit erneut ab

LUXEMBURG – Das Großherzogtum ist zum zweiten Mal in Folge abgerutscht: In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen (RSF) büßt das Land einen Rang ein und belegt damit den 21. Platz.

Luxemburg wird von Platz 20 auf Platz 21 zurückgestuft. In der am Dienstag veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit 2022 von Reporter ohne Grenzen (RSF) verliert das Großherzogtum in der neuen Rangliste etwas mehr als zwei Punkte (79,81 gegenüber 82,44 im Jahr 2021). 2021 hatte Luxemburg bereits drei Plätze eingebüßt. Dabei genieße die Presse in Luxemburg echte Ausübungsfreiheit sowie staatliche Beihilfen, wie Reporter ohne Grenzen berichtet.