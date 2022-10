Energieministerium : Luxemburg schafft bisher das Gas-Sparziel

Seit August gilt für die EU-Länder der Gassparplan, um der Energiekrise entgegenzutreten: Bis kommenden März sollen die Mitgliedsländer ihren Verbrauch um insgesamt 15 Prozent reduzieren. Derzeit befindet Luxemburg sich auf dem richtigen Weg, wie das Energieministerium in einer Pressemitteilung am Donnerstag darlegt. Im September konnte das Großherzogtum 26 Prozent Erdgas im Vergleich zum Schnitt der vergangenen fünf Jahre einsparen, im August sogar 37 Prozent.

«Die aktuellen Zahlen zeigen, dass in Luxemburg alle Akteure – der Staat, die Gemeinden, die Unternehmen und die Bürger – auf den Aufruf reagiert haben und sich bemühen, Gas zu sparen», so Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) in der Mitteilung. Zum Aufatmen ist es allerdings zu früh, da die kalten Monate, in denen der Verbrauch anzieht, erst bevorstehen. Turmes mahnt zur Vorsicht: «Wenn der Winter sehr kalt wird, könnte der Gasverbrauch zum Heizen erheblich ansteigen.» Er ruft weiter zum Sparen auf, um das kumulierte 15-Prozent-Ziel auch tatsächlich zu erreichen.