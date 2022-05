Europameisterschaft : Luxemburg scheidet bei der U17-EM aus

LUXMEBURG – Der Nachwuchs der Roten Löwen kann das Viertelfinale des Turniers in Israel nach der 0:3-Pleite gegen Deutschland nicht mehr erreichen.

Zwei Niederlagen in zwei Spielen in der Gruppenphase: Luxemburg kann nicht mehr den Sprung ins Viertelfinale der U17-EM in Israel schaffen. Nachdem das Gastgeberland die Roten Löwen bereits zum Auftakt mit 3:0 geschlagen hatte, gewann auch die deutsche Auswahl mit 3:0 gegen Luxemburg. Die Mannschaft von Trainer Mario Mutsch geriet gegen die DFB-Elf früh in Rückstand, die in der 7. Minute das 1:0 erzielte und nach 27 Minuten das 2:0 nachlegte.