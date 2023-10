Luxemburg: Schifflinger Crèche setzt auf Aktivitäten in der freien Natur

Lernen in und mit der Natur – das ist das Konzept der Kindertagesstätte «Schëfflenger Bëschzwergen», die seit 2010 geöffnet ist und etwa 48 Kinder betreut. Egal, ob Regen oder Schnee, die Kinder ziehen jeden Morgen ihre Outdoor-Bekleidung an und machen sich auf den Weg in den Wald. So gehören Holzstücke sammeln, im Schlamm springen sowie Ritterspiele mit Stöcken als Schwerter zu den Lieblingsspielen der Kleinen.