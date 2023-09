Luxemburg: Schimmel und Fruchtfliegen erschweren die Weinlese

In den Weinbergen werden derzeit die Rebstöcke abgeerntet. Vincent Lescaut/L'essentiel

Früh gereifte Beeren, viel Niederschlag und hohe Temperaturen: Die Weinlese hat vor zwei Wochen begonnen und einigen Betrieben kommen nun Fäulnis und Fruchtfliegen in die Quere. Wie in Frankreich sind auch Winzer an der Mosel betroffen, bestätigt Serge Fischer vom Institut viti-vinicole. Bei vielen Sorten sei es aber nicht so schlimm.

«Das Schimmelproblem betrifft vor allem den Pinot», erklärt er, «die Trauben der Sorte sind sehr kompakt». Sind die Beeren aufgeplatzt, fangen sie an zu faul und die Fruchtfliegen kommen. «Sie legen ihre Eier in die aufgeplatzten Beeren oder ernähren sich vom Saft», so Fischer. Ein weiteres Problem: Die Fliegen können die Schimmelsporen auch transportieren.

Fliegen fühlen sich länger wohl

Der Weinqualität schade es zwar nicht, aber die Weinlese wird aufwendiger. «Eine sorgfältige Sortierung ist notwendig, insbesondere für Crémant», erklärt der Experte. «Man muss die Problemteile abschneiden und aussortieren. Das führt zu einem nicht unerheblichen Ernteverlust und erheblichen Mehrkosten durch die zusätzliche Arbeit». Der Verlust sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beziffern, er meint aber, dass viele Betriebe verschont blieben.

Serge Fischer schätzt, dass das Fliegenproblem dieses Jahr größer ist als in anderen Jahren. Was macht den Unterschied? «Vor dem Klimawandel hatten wir in Luxemburg manchmal Probleme, die Reife zu erreichen. Die trat erst im Oktober ein, da waren die Temperaturen für die Säurefliegen zu niedrig. Jetzt ist die Reifung früher und die Temperaturen sind immer noch hoch.»