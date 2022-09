21-Jähriger nach Fahrerflucht wegen versuchter Tötung angeklagt

Luxemburg : 21-Jähriger nach Fahrerflucht in Schlammestee wegen versuchter Tötung angeklagt

Nach dem Vorfall, bei dem am frühen Montagmorgen drei Personen in der Nähe einer Diskothek in Schlammestee von einem Auto angefahren wurden, hat der Untersuchungsrichter gegen den mutmaßlichen Täter einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Dies teilt die Luxemburger Staatsanwaltschaft am späten Dienstagnachmittag mit. Dem 21-jährigen Autofahrer werden vorsätzliche Körperverletzung und versuchte Tötung in drei Fällen vorgeworfen.