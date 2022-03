Corona-Pandemie : Luxemburg schließt Mitte April einige Impfzentren

LUXEMBURG – Ab dem 16. April werden die beiden Impfzentren Esch-Belval und Ettelbrück sowie einige Pop-up-Stationen ihre Türen schließen.

In Luxemburg werden in naher Zukunft einige Impfzentren geschlossen. Das teilt das Gesundheitsministerium und das Staatsministerium am Freitag in einem gemeinsamen Communiqué mit. In den Zentren in Esch-Belval und Ettelbrück werden demnach am 16. April die letzten Impfungen gegen Corona verabreicht.