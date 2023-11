Luxemburg: Schüler schnuppern zwei Tage Uni-Luft

Zwei Tage lang können die Schüler und Schülerinnen in den Hörsälen probesitzen. Olivier Loyens/L'essentiel

Stéphanie und ihre fast 18-jährige Tochter Célestine aus Montmédy in Frankreich nehmen am Donnerstag und Freitag an der Aktion «Studieren Probieren» am Escher Campus teil. Dafür nehmen sie auch die insgesamt 200 Kilometer gerne in Kauf. An den beiden Tagen empfängt die Uni Luxemburg Schüler aus Luxemburg und der Großregion, um ihnen einen Einblick in das Studentenleben zu ermöglichen.

«Meine Tochter besucht derzeit die zwölfte Klasse in Belgien und möchte Anwältin werden», erklärt Stéphanie. Die Juravorlesung am heutigen Donnerstag war leider bereits ausgebucht, daher hat sich Célestine in eine Mathematikvorlesung gesetzt. Im Anschluss steht ein persönliches Gespräch über den Studiengang in Rechtswissenschaften auf dem Plan. «Am Freitag nehmen wir an einer Führung teil und treffen ehemalige Studenten», erzählt die Schülerin.

Für das Mutter-Tochter-Gespann ist die Universität Luxemburg «der Heilige Gral». «Hier studieren nämlich lediglich 180 Menschen, in Namur 600 bis 700 und in Brüssel sind es 1200», erklärt die Mutter. In Esch würden die Lehrkräfte die Studierenden noch beim Namen kennen und man sei nicht bloß eine Nummer.

Die Schülerin Alexandra aus der Abschlussklasse am Luxemburger Lycée de l'Athénée interessiert sich derweil für den Bachelor in Psychologie. Am Donnerstagmorgen hatte sie Gelegenheit, an einer Vorlesung über Sozialpsychologie teilzunehmen. «Es ist toll, konkret zu sehen, wie der Bachelor aussieht», berichtet die 18-Jährige. Sie möchte sicher sein, dass der Studiengang ihr gefällt, denn die Zulassung sei nicht leicht. «Nur 80 Bewerbungen werden angenommen», so die Abiturientin.

Für die beiden Schnuppertage haben sich insgesamt 270 Gymnasiasten und Gymnasiastinnen angemeldet, 73 Prozent davon gehen in Luxemburg zur Schule. Im vergangenen Jahr seien es 300 gewesen, meldet die Uni. Die zukünftigen Studierenden würden sich am meisten für Studiengänge in Jura, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften interessieren.