Luxemburg: Autofahrer stirbt durch herabstürzende Schilderbrücke – fünf Verletzte

Am Freitagmorgen ist auf der A1 ein Mann gestorben, mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Laut Polizeimeldung fuhr der Kippaufsatz eines Lkw, der gegen 10 Uhr zwischen dem Gaspericher Kreuz und Sandweiler/Hamm in Richtung Luxemburg unterwegs war, während der Fahrt unerwartet aus und riss eine Schilderbrücke mit. Auf der Gegenfahrbahn begrub die Konstruktion ein Auto unter sich.

Die A1 wurde in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Autofahrer, die in der Vollsperrung auf dieser Autobahn feststecken, leitete die Polizei über die Gegenspur. Auf der A3 und der A6 bildeten sich Staus in Richtung Gaspericherer und Zessinger Kreuz. Die Verkehrsleitzentrale Cita rät, den Bereich zu meiden. Auch auf der Umleitungsstrecke über die N2 hat sich demnach Stau gebildet.