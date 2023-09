Luxemburg: Seit 20 Jahren wacht die Sacem über ihre Musiker

Die Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) feiert ihr zwanzigjähriges Jubiläum und lädt aus diesem Anlass am heutigen Donnerstag um 19 Uhr zu den Rontondes, wo Love Peace & Drugs von Gast Waltzing, aber auch Claire Parsons, Serge Tonnar und Nicool auftreten – bei freiem Eintritt. Anlässlich des runden Geburtstags haben wir mit dem Geschäftsführer der Musikrechtegesellschaft, Marc Nickts, gesprochen.

Zu den Aufgaben der Sacem Luxemburg gehört laut Nickts die «Verwaltung der Rechte von Autoren, Komponisten und Musikverlegern». Bei allen Veranstaltungen, die musikalisch untermalt werden, hat die Sacem ein wachsames Auge – oder in diesem Fall «Ohr» – auf die Wahrung der Urheberrechte ihrer Künstler und berechnet gegebenenfalls die fälligen Gebühren. Rechte, die auch über den Tod hinaus gehen, denn erst 70 Jahre nach dem Ableben eines Künstlers erlöschen seine Rechte an seinem Werk, das dann «gemeinfrei» wird.

Insgesamt hat die Sacem 7000 lizenzierte Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es der Bäcker um die Ecke, ein lokaler Radiosender oder Veranstalter von Großevents – sie alle melden sich bei der Gesellschaft, um den korrekten Geldfluss in Richtung der Künstler zu gewährleisten.

Streaming stellt Sacem vor neue Herausforderungen

Insgesamt hat die Sacem 1800 in Luxemburg ansässige Mitglieder. Allein 2022 kamen fast 200 neue Akteure hinzu, und insgesamt wurden 1,2 Millionen Euro an die Songwriter ausgeschüttet. Marc Nickts blickt zurück und schätzt, dass es vor 20 Jahren vielleicht noch «400.000 oder 500.000 Euro» waren. Aber auch an anderer Stelle habe sich viel geändert.