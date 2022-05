Windpark-Projekt: Luxemburg setzt für die Zukunft auf Offshore-Windparks

Während die Energiepreise explodieren plant Luxemburg in Zusammenarbeit mit Dänemark Hunderte Windräder in der Nordsee, 80 Kilometer vor der dänischen Küste.

Das 30-Milliarden-Euro-Projekt soll eine jährliche Leistung von drei Gigawatt haben. «Das entspricht etwa den Strombedarf von drei Millionen Haushalten in Europa», so Paul Matzet, vom Energieministerium. Der Offshore-Windpark soll an das europäische Stromnetz angeschlossen werden.