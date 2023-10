Luxemburg: «Sie dürfen genau so frei tanzen wie Männer»

ESCH/ALZETTE – In seinem Tanzstück «Baby», das am Freitag und Samstag im Ariston in Esch aufgeführt wird, vereinigt William Cardoso Sanftheit und Gewalt.

1 / 18 William Cardoso ist ein luxemburgischer Choreograph. VINCENT LESCAUT/L'ESSENTIEL Die Premiere seines Stücks «Baby» findet am Freitag und Samstag um 20 Uhr im Ariston in Esch statt. VINCENT LESCAUT/L'ESSENTIEL Es ist das dritte Stück, das der Tänzer Cardoso als Choreograph präsentiert. VINCENT LESCAUT/L'ESSENTIEL

«Meine beiden Tänzerinnen tragen Jeans und Turnschuhe, ihre Oberkörper sind nackt. Bei der Aufführung eines Ausschnitts aus dem Stück in Guadeloupe fragte mich das Publikum, ob ich sie nicht angezogen tanzen lassen könnte. Das hat mich nur darin bestärkt, es gerade nicht zu tun. Denn Frauen haben das Recht, genauso frei zu tanzen wie Männer», sagt William Cardoso. Der junge luxemburgische Choreograf zeigt die Uraufführung von «Baby» am Freitag und Samstag im Ariston in Esch.

«Es geht um die Kluft zwischen unserem Innenleben und der Außenwelt», sagt Cardoso. Am Anfang habe er ein Stück über die Liebe machen wollen, das Körperlichkeit feiern und sich um die LGBTQIA+ Gemeinschaft drehen sollte. «Erst war alles zart und umarmend, aber als es fertig war, war es auch bedrückend, gewalttätig. Denn die Gewalt ist sehr real, wenn man bedenkt, wie in manchen Ländern Homosexuelle um ihr Leben fürchten müssen, was Frauen in Kriegen erleiden…»

«Baby» ist das dritte Stück, das der Tänzer als Choreograf präsentiert. «Es ist ein komplexes Metier. Wenn es nur ums Choreografieren ginge, wäre es zu einfach», sagt er und lächelt. Da sei die Suche nach der Finanzierung, nach Aufführungsorten, da müssten Verträge und Gehälter ausgehandelt werden, dann komme die Produktion, die Arbeit mit den Musikern. «Außerdem muss man sich einen Namen machen. Mein erstes Stück ‹Raum› wurde etwa fünfzehn Mal aufgeführt».

Nach «Baby» hat William Cardoso bereits ein neues Stück in Vorbereitung: «Trio», in dem es ebenfalls um Emotionen geht. «Es wird um eine gescheiterte Beziehung gehen! Ich bin sehr emotional», gesteht er. «Ich liebe es, darüber zu sprechen, was gut läuft und was nicht».

«Baby»: Freitag, 27. Oktober, und Samstag, 28. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Ariston in Esch. Tickets kosten zwischen 2 und 12 Euro.