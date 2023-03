ABBL : Luxemburg sieht keine Gefahr durch Schieflage der Silicon Valley Bank

Bedenken bezüglich der möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft schmälerten zwar das Vertrauen, doch sei es «sehr unwahrscheinlich, dass es in Luxemburg oder Europa zu einer solchen Situation kommt», sagte ein Sprecher der Luxemburger Banken- und Bankiersvereinigung ABBL am Montag auf L'essentiel-Anfrage.

Die infolge der Finanzkrise im Jahr 2008 verschärften Bankenstandards, schreiben kurzfristige positive Liquiditätsreserven vor. «Diese Art von Grundregeln gelten in den USA nur für große Banken, in Europa hingegen für alle», so die ABBL weiter. Auch das auf Technologieunternehmen fokussierte und kaum diversifizierte Geschäftsmodell der SVB sei besonders und in Sachen Risikomanagement unzureichend. «Hierzulande muss unbedingt diversifiziert werden und man darf sich gegenüber bestimmten Kundengruppen nicht übermäßig exponieren. Es gibt gewisse Sicherheitsvorkehrungen», erklärt die ABBL.