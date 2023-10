Luxemburg: So lange kamen geblitzte Autofahrer ohne Punktabzug davon

Autofahrer, die zwischen Ende September 2022 und Anfang Oktober 2023 auf Luxemburgs Straßen von stationären oder mobilen Radargeräten geblitzt wurden – sei es wegen überhöhter Geschwindigkeit oder beim Überfahren roter Ampeln –, haben keine Punkte auf ihrem Führerschein verloren. Was zunächst von RTL enthüllt wurde, hat das Ministerium für Mobilität am Dienstag gegenüber L'essentiel bestätigt. Von Beamten festgestellte Verstöße wie etwa das Telefonieren am Steuer seien von der Panne nicht betroffen.