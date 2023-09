Luxemburg: So schleppte sich Swift Hesperingen zum Sieg

Der Erfolg brachte die Hesperinger in der Tabelle wieder nach oben.

Nach einer Niederlage und einem Unentschieden vor der Sommerpause konnte sich Swift am sechsten Spieltag der BGL-Liga mit einem 2:1-Sieg gegen Fola zurückmelden. Dieser Erfolg brachte die Mannschaft in der Tabelle wieder nach oben, konnte aber die Zweifel nach dem enttäuschenden Saisonstart nicht zerstreuen. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause musste die Mannschaft um Carlos Fangueiro in der Schlussphase noch den Anschlusstreffer hinnehmen.