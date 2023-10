Luxemburg: So schützt Du Dich während der Einbrecher-Hochsaison

Wohnungseinbrüche gehören in Luxemburg zu den häufigsten Verbrechen. Gerade in den dunklen Jahreszeiten sind Einbrecher besonders aktiv. Im vergangenen Jahr sind der Polizei etwa 1560 Einbrüche in bewohnte Häuser gemeldet worden. Da es im Herbst und Winter wieder früher dunkel wird, haben die Einbrecher gerade in diesen Jahreszeiten Hochsaison. Diese Tipps der Police Grand-Ducale solltest Du deswegen nicht auf die leichte Schulter nehmen: