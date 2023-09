Luxemburg: So wird das «Schluechthaus» umgestaltet

Seit 1997 wird im Schlachthof Hollerich nicht mehr geschlachtet. Stattdessen entwickelte sich das Gelände zu einem wichtigen Ort für urbane Kunst am Eingang der Stadt. Die Künstler machten die Wände zu Freiluftwerken. 2022 hat die Stadt Luxemburg einen Architektenwettbewerb gestartet, um das Schlachthofgelände in einen geselligen Ort zu verwandeln, wo gleichzeitig künstlerische Aspekt erhalten bleiben soll.

Drei Projekte kamen Anfang dieses Jahres in die engere Auswahl, das Gewinnerprojekt steht nun seit Mittwoch fest: Der Komplex wird in das zukünftige neue Ökoquartier «Porte de Hollerich» integriert. Das Projekt «s^^^h» der Architektengruppe 2001 & CIVIC und Mersch Ingénieurs-Paysagistes sieht eine Glasüberdachung vor. Dieses soll «ein Mikroklima, das Raum für eine ganzjährige Nutzung des Geländes lässt», schaffen, so die Mitteilung der Stadt Luxemburg. Zusätzlichen Bauten sind geplant und es wird nur ein Minimum dessen abgerissen, was heute existiert. Streetart und Skateboarding sollen dem Gelände erhalten bleiben.