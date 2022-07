Ministeriumsinitiative: Luxemburg soll mehr zu Fuß gehen

Wichtig sei beispielsweise, das Fußgängerwege «ausreichend breit, angemessen beleuchtet und die Stellen zur Fahrbahnüberquerung gut sichtbar sind». Die Luxemburger Stadtverwaltung erklärt auf Nachfrage, regelmäßig die Infrastruktur umzugestalten. So seien kürzlich Ampeln neu programmiert worden: Für kürzere Rotphasen für Fußgänger. Weiter gehöre die «Verbreiterung von Bürgersteigen und die Einführung von Tempo-30-Zonen in der direkten Umgebung der Schulen» dazu. Die Standseilbahn und der Panorama-Aufzug im Pfaffenthal gehören laut Stadt ebenfalls zu den Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs.

Hinblicklich der allgemeinen Verkehrssicherheit ist das Ministerium der Ansicht, dass «Qualität für mehr Sicherheit» sorge. So sei es «angenehmer bei Nacht in einer gut beleuchtenden Straße auf einem breiten Bürgersteig mit anderen Menschen unterwegs zu sein, als sich in einer dunklen Straße zwischen einer Mauer und den geparkten Autos zu bewegen». Aus diesem Grund sollen demnächst die Fußgängerübergänge in der Hauptstadt nach und nach besser beleuchtet werden.