Weihnachtsansprache : Luxemburg «soll nicht seine Identität verlieren»

LUXEMBURG – In seiner traditionellen Weihnachtsansprache blickte der Großherzog auf ein Jahr voller Emotionen zurück und erläuterte seine Vision von der Moderne.

Großherzog Henri hat seine traditionelle Weihnachtsansprache gehalten.

Wie jedes Jahr hat Großherzog Henri am Dienstag seine traditionelle Weihnachtsansprache gehalten. Es war eine Gelegenheit, auf ein bewegendes Jahr 2019 zurückzublicken, aber auch einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft zu wagen. «Modernität bedeutet nicht, dass man seine Wurzeln aufgibt und seine Identität verliert», sagte das Staatsoberhaupt. «Die Werte, auf denen unser Zusammenleben beruht, dürfen sich nicht komplett verändern. Die Menschen müssen in der Lage sein, ihr Leben auf einem soliden Fundament aufzubauen.»

Und in Luxemburg sind diese Grundlagen des Zusammenlebens «der institutionelle und demokratische Rahmen, in dem wir uns seit Jahrzehnten entwickeln» und der «uns eine große politische Stabilität verleiht». Dieser Rahmen «ist auch die Grundlage der Meinungsfreiheit und der allen Bürgern garantierten Rechte und Freiheiten». Dies sind «wertvolle Errungenschaften, die immer verteidigt werden müssen». Für Henri ist «das Wort Solidarität in Luxemburg sehr wichtig», gerade in einer pluralistischen Gesellschaft. «Es ist wichtig, Ideale und Ideen zu haben, oder zumindest an starke Werte wie Respekt, Mitgefühl und Toleranz zu glauben», sagte der Großherzog.

« Wir haben einen guten und wohlwollenden Vater verloren »

Das Staatsoberhaupt erinnerte auch an die beiden Soldaten, die bei einer Explosion auf dem Waldhof im Dienst getötet wurden. «Das ganze Land weinte mit den Familien.» Henri kam auch auf dem Tod seines Vaters zu sprechen – ein Verlust, der das ganze Land im Juni in Trauer geeint habe. «Wir haben einen guten und wohlwollenden Vater verloren. Die Erinnerung an ein großes und hingebungsvolles Staatsoberhaupt ist geblieben», sagte er zum Tod Großherzogs Jean.

Auch der Tornado im Süden des Landes war eines der großen Ereignisse in diesem Jahr. «Ein Schock, aber es zeigte sich auch eine große Solidarität in der gesamten Bevölkerung», sagte Henri. «Die Großherzogin und ich fühlen uns allen Menschen, die das Leben auf der Sonnenseite in diesem Jahr nicht gesehen haben, besonders nahe.»

Aber auch positive Erlebnisse prägten das Jahr. So freute sich der Großherzog über den großen Erfolg der Initiative seiner Gattin «Stand, Speak, Rise» zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen in Kriegszeiten. «Es wurde dabei nicht nur auf eine grausame Realität hingewiesen, sondern auch das Leben und das Überleben gefeiert». Auch die Ernennung von Erzbischof Hollerich zum Kardinal beschreibt der Großherzog als «große Ehre» für Luxemburg. Und auch auf persönlicher Ebene blickt Henri auf ein freudiges Ereignis in naher Zukunft: «Wir waren sehr glücklich, als wir erfuhren, dass Guillaume und Stephanie» ein Kind erwarten.