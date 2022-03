Infrastruktur in der Hauptstadt – Luxemburg soll zweiseitigen Bahnhof bekommen

Der Infrastrukturminister François Bausch kündigte auf Anfrage des déi gréng-Abgeordneten François Benoy an, dass diese Hälfte des Geländes für einen neuen Bahnhofsteil verwendet werden soll. «Dieses Gelände soll für ein Personengebäude auf der Seite von Bonneweg genutzt werden, um so einen zweiseitigen Bahnhof zu schaffen», schreibt der Minister. Dadurch werde eine Infrastruktur geschaffen, die «noch besser in das Stadtgefüge integriert und mit ihm verbunden» sei. Der neue Bahnhofsteil soll auch über einen Busbahnhof verfügen, wie auf der anderen Seite der Gleise. Angesichts der laufenden Baustellen werden die Arbeiten jedoch nicht vor 2026 beginnen können.