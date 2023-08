Luxemburg: Sommer-Comeback kommt pünktlich zum Wochenende

Am Wochenende sieht es sogar wieder nach Badewetter aus.

Bis in die kommende Woche bleibt es danach wohl trocken bei jeweils 23 bis 26 Grad Tageshöchsttemperatur. Wer abends unterwegs ist, sollte aber was zum Überziehen dabei haben, insbesondere in den Nächten auf Montag und Dienstag kühlt es auf bis zu zehn Grad runter.