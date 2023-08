Luxemburg: Sommerhitze hält sich – und wird von Regenschauern abgelöst

Ja, es ist heiß und das dürfte auch niemanden entgangen sein. Die Temperaturen der vergangenen Tage geben den nationalen Wetterfröschen Anlass, die dritte Hitzewarnung in Folge auszurufen. Diese gilt – wie auch schon Sonntag, Montag und Dienstag – von 14 bis 19 Uhr. Demnach begleitet uns die hochsommerliche Hitze mit Temperaturen über 30 Grad auch in den morgigen Mittwoch hinein. Für alle Sonnenanbeter eine willkommene Entwicklung, die jedoch bald schon ein jähes Ende finden könnte, denn: Die nationalen Wetterfrösche prognostizieren neben fallenden Temperaturen auch wieder die nächsten Regenfälle für das Großherzogtum.

Auch am Wochenende ist der Griff zum Regenschirm vorprogrammiert. Vor allem in den Morgenstunden ist am Samstag laut Meteorologen mit leichten Regenfällen zu rechnen, bei Werten um die 24 Grad. Zumindest der Sonntag könnte weitestgehend trocken verlaufen, bei eher frühlingshaften 20 bis 22 Grad Celsius. Für das Badetuch geht es also aller Wahrscheinlichkeit erst mal in die Pause.