EU-Richtlinie – Luxemburg sorgt sich über die Zukunft von Briefkastenfirmen

«Diese Richtlinie würde keinen Mehrwert bringen», so der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar, der ursprünglich das Thema auf den Tisch brachte. Seiner Meinung nach bestehe auf das globale Finanzwesen gesehen das Risiko für unfaire Regeln. Ein sensibles Thema in einem Land, in dem die Anzahl von Finanzbeteiligungsgesellschaften auf 46.000 geschätzt wird. «Meinen Informationen nach bringen sie dem Luxemburger Staat 1,6 Milliarden Euro pro Jahr ein, ohne Berücksichtigung des indirekten Nutzens, der mit der Verwaltung und Buchhaltung dieser Strukturen verbunden ist», so Mosar.