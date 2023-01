Atomenergie: Luxemburg sorgt sich um die Sicherheit von Cattenom

Ist die Sicherheit des Atomkraftwerks Cattenom gewährleistet? Das Thema ist wieder aufgeflammt, nachdem Greenpeace Luxemburg von EDF (Electricité de France) Informationen über «Spannungsrisskorrosion» angefordert hat. Laut einer Inspektion der Atomsicherheitsbehörde ASN, die von der luxemburgischen NGO weitergeleitet wurde, wurden die in Italien hergestellten Ersatzteile, die gegen diese Abnutzungserscheinung eingesetzt werden sollen, nicht ordnungsgemäß kontrolliert, was Greenpeace dazu veranlasst, «das Risiko nicht konformer Teile» zu befürchten.

Anfang 2021 hatte Turmes seinen Wunsch geäußert, dass die Grünen im Nachbarland an die Macht kämen, damit Deutschland Druck auf Frankreich ausübe, um Cattenom schließen zu lassen, «wie sie es bei Fessenheim getan hatten.» Monate nach der Bildung der Ampel-Koalition bestehend aus SPD, FDP und Grüne hat der luxemburgische Minister seine Amtskollegin, die Bundesministerin, sowie deutsche Experten, insbesondere im Kabinett von Steffi Lemke, beim Vorgehen in dem von Korrosion betroffenen französischen Kraftwerk um Hilfe gebeten.

Wird die Strategie des ehemaligen Europaabgeordneten aufgehen? Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich für eine «ehrgeizige und nachhaltige» Atompolitik ausgesprochen. «Das Akw Cattenom wurde für 40 Jahre ausgelegt, was eine Abschaltung im Jahr 2026 bedeuten würde», so Roger Spautz.

Technische Untersuchungen derzeit im Gange

Auf die Frage nach den Korrosionsproblemen bestätigte die EDF-Sprecherin, dass eine italienische Fabrik mit den Ersatzrohren beauftragt worden sei und dass im November ein Brief an die ASN geschickt worden sei, nachdem Vorbehalte geäußert worden waren. «Die technische Untersuchung ist noch im Gange, und die Arbeiten werden fortgesetzt. Die seit über einem Jahr durchgeführten Gutachten und Analysen haben es ermöglicht, die Risiken zu identifizieren und das Wissen über das Thema zu erweitern.»

In Cattenom werden die Arbeiten am Block 3 fortgesetzt, wobei das Datum der Wiederaufnahme auf März 2023 festgelegt wurde. Die Arbeiten am Block 1, der sich derzeit in der Wiederanlaufphase befindet, wurden abgeschlossen, während am zweiten Reaktor präventive Auswechslungen vorgenommen werden.