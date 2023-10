Nach 13 Jahren: Spatenstich für Radsport-Tempel in Mondorf gesetzt

«Dies ist ein wichtiger Tag, der auf eine lange Geschichte folgt», sagt der Bad Mondorfer Bürgermeister Steve Reckel am Montag zum Spatenstich des künftigen Velodroms. Das Gesetz wurde bereits am 6. Juli 2010 in der Chamber verabschiedet und hat drei Sportminister überlebt. Der amtierende Sportminister Georges Engel (LSAP) begrüßt den «wichtigen Schritt».