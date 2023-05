Nach Stellungnahme: Luxemburg-Stadt holt im «Bettel-Battle» zum Gegenschlag aus

Das Bettelverbot ist ein Punkt, in dem sich Lydie Polfer (links) und Taina Bofferding nicht einig sind.

Die Stadt Luxemburg ist verstimmt. Am Dienstagmorgen ist bekannt geworden, dass Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) das im Gemeinderat beschlossene Bettelverbot stoppen will. Der Polizeierlass sei rechtswidrig, erklärte die Ministerin in einem Pressebriefing.