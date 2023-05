Bilanz: Luxemburg-Stadt möchte sanfte Mobilität weiter ausbauen

Der für Mobilität zuständige Schöffe Patrick Goldschmidt (DP) hat am Donnerstag die Bilanz und die Perspektiven der hauptstädtischen Mobilität vorgestellt. Der Großteil der Fahrten entfällt nach wie vor auf die Busse der Stadt Luxemburg. Demnach sind im vergangenen Jahr 39,87 Millionen Fahrgäste befördert worden, 1,97 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Das entspricht 109.000 Personen pro Tag. Zusammen mit den 75.000 bis 80.000 täglichen Tram-Fahrgästen könne man sagen, dass die Zukunft in der sanften Mobilität liege, so die Stadtverwaltung.