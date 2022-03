Verurteilt : Luxemburg-Stadt war zu neugierig

LUXEMBURG – Wie viele Menschen wohnen in einem Haus und wie viel Miete zahlen sie? Das wollten die Verantwortlichen der Hauptstadt von Vermietern wissen. Nun wurden sie dafür verklagt.

Die Auswertung einer Erhebung über den Wohnraum in der Hauptstadt können die Verantwortlichen vergessen. Im Juli 2009 hatten die Verantwortlichen einen Fragebogen an alle Vermieter in der Hauptstadt geschickt, um genaueres über die Nutzung der Immobilien zu erfahren. Wie wird ein Haus genutzt? Welche Miete gezahlt? Dem Vermieterverband stieß die Neugierde der Hauptstadtverantwortlichen sauer auf. Er zog vor Gericht - mit Erfolg.