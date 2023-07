Tourismus: Luxemburg statt Adria? Urlauber bereuen ihre Entscheidung selten

Auch wenn Luxemburg eine vergleichsweise kleine Landesfläche aufweist, hat diese aller Hand zu bieten. Und das wissen auch immer mehr Urlauber zu schätzen. So sehr sogar, dass 97 Prozent der befragten Touristen angaben, dass sie ihren Aufenthalt im Großherzogtum sehr (64 Prozent) oder eher (33 Prozent) genossen haben. Dies geht aus am heutigen Dienstag veröffentlichten Umfragewerten von Luxembourg for Tourism (LFT) hervor. Der Anteil der Menschen, die das Reiseziel auch anderen weiterempfehlen würden, ist demnach genauso hoch. Der Erwartungen von 89 Prozent Luxemburgreisenden wurden nach eigenen Angaben sogar übertroffen.

Noch höher ist der Anteil bei jenen Touristen, die das Land zum ersten Mal besuchten, wie Alain Krier, Head of insight & strategy bei LFT, hervorhebt. «Das bestätigt die Qualität unseres Angebots». Ein Indikator, nach dem immer mehr Menschen ihre Wunschdestination auswählen, was die Analysen von LFT deutlich machen. So orientieren sich 40 Prozent der Befragten bei ihrer Urlaubsplanung zunächst einmal an der Qualität der jeweiligen Angebote, wohingegen 18 Prozent nach dem Preis entscheiden. Man mag es ihnen auch nicht verdenken, denn die durchschnittlichen Urlaubsausgaben von täglich 114 Euro pro Person im Jahr 2017 sind 2022 auf 144 Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus von 17 Prozent – also deutlich mehr als die aktuelle Inflationsrate. Wer also nach Erholung mit hoher Qualität sucht, lässt sich dies auch ordentlich kosten.