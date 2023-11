Luxemburg: Stau nach Unfall auf A1 nahe Kirchberg

Auf der A1 in der Nähe der Ausfahrt Kirchberg staut sich der Verkehr.

Vorsicht auf der A1 in der Nähe der Ausfahrt Kirchberg: Gegen 18.30 Uhr hat sich in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Gasperich ein Unfall ereignet, der zu einem Stau führte. Beide Fahrspuren der Autobahn seien blockiert, teilte der ACL mit. Wie viele Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind und ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt.