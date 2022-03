Eishockey-WM : Luxemburg steckt Auftaktniederlage ein

KOCKELSCHEUER – Die luxemburgische Eishockey-Nationalmannschaft ist bei ihrer Heim-WM der 3. Division mit einer 5:8-Niederlage gegen Bulgarien gestartet.

Der luxemburgischen Eishockey-Nationalmannschaft ist der Auftakt bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft der 3. Division misslungen. Mit 5:8 verlor Luxemburg gegen das favorisierte Bulgarien, das im vergangenen Jahr noch in der 2. Division spielte.

Bereits nach 16 Minuten lag das Team von Trainer Vladimir Kusnezow mit 0:3 hinten, ehe sie noch Treffern von Wambach, Houdremont und Welter ausgleichen konnten. Ein Doppelschlag von Eriksson brachte die «Roud Léiwen» sogar zwischenzeitlich in Führung, ehe Bulgarien im dritten Drittel aufdrehte und den Spieß vor über 800 Zuschauer in der Eishalle in Kockelscheuer zum 8:5-Sieg umdrehte.